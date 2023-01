Viernheim. In Viernheim ist am Samstag ein Ford Fiesta von der Fahrbahn abgekommen und in ein Waldstück gefahren. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr in der Lorscher Straße. Die zwei Insassen des Autos werden nun vom Rettungsdienst behandelt. Die Lorscher Straße ist im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Das Unfall-Auto ist beschädigt und wird abgeschleppt.

