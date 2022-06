Auto fährt in Mauer - Frau in Eiscafé verletzt

Speyer. Bei einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall ist in Speyer eine Frau in einem Eiscafé leicht verletzt worden. Ein 77-Jähriger war mit seinem Auto über einen Bordstein und an eine zu dem Café gehörende Mauer gefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Mauer stürzte ein und die dahinter sitzende Frau fiel von ihrem Stuhl. Sie musste nach dem Unfall am Mittwochnachmittag mit einem Rettungswagen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 5000 Euro. dpa

