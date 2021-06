Auto erfasst 13-Jährigen

Neustadt. Nach einem Unfall ist ein Auto in Neustadt auf einen Bürgersteig geschleudert worden und hat dort ein 13 Jahre altes Kind erfasst. Der Junge wurde dabei am Montagmorgen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Eine 52-jährige Autofahrerin hatte demnach in Neustadt die Hagenstraße in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung Branchweilerhofstraße befahren und dort die Vorfahrt eines von rechts kommenden 37-jährigen Autofahrers missachtet. Die beiden Pkw seien heftig kollidiert, so die Polizei, daraufhin sei der Wagen eines 37-Jährigen auf den Bürgersteig geschleudert worden. Dort erfasste dieser den 13-Jährigen. Das Kind erlitt laut Polizei schwere Verletzungen am Ober- und Unterschenkel und kam in die Unfallklinik nach Ludwigshafen. lrs/her