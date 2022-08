Auto drängt Motorrad bei Lindenfels von Straße ab - Fahrer verletzt

Lindenfels. Ein bislang unbekannter Fahrer hat mit seinem Wagen ein Motorrad bei Lindenfels (Landkreis Bergstraße) von einer Straße gedrängt und Fahrerflucht begangen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz am Dienstagabend leicht verletzt, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Mittwoch mitteilte. Der unbekannte Autofahrer habe das Motorrad in einer Kurve geschnitten. Am Motorrad entstand ein Schaden von schätzungsweise 4000 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem Autofahrer und bittet um Zeugenhinweise.

