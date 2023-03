Auto biegt falsch ab: Motorradfahrerin bei Unfall in Ketsch verletzt

Ketsch. Bei einem Verkehrsunfall in Ketsch ist eine junge Motorradfahrerin in ein falsch fahrendes Auto gekracht und hat sich schwer verletzt. Die 30-Jährige Autofahrerin war am Mittwochabend in eine Straße abgebogen, in die sie eigentlich nicht hätte abbiegen dürfen. Dabei übersah sie die 25-jährige Motorradfahrerin, die in das Auto fuhr und stürzte, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Die Motorradfahrerin zog sich eine schwere Handverletzung zu. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 11 000 Euro

