Schifferstadt. Ein Fahrzeug ist am Freitag in Schifferstadt aufgebrochen und bestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe des in der Joseph-Haydn-Straße geparkten Wagens ein. Ein Geldbeutel mit mehreren Debit-Karten und 100 Euro Bargeld wurde aus der Mittelkonsole gestohlen. Die Tazeit liegt zwischen 13.05 Uhr und 14.20 Uhr. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 06235 / 495-0 abzugeben.

