Auto auf A65 Richtung Landau in Brand geraten

Edesheim. Ein Fahrzeug ist am Freitagabend auf der A65 bei Edesheim in Brand geraten. Ein 54-jähriger Autofahrer war gegen 21.45 Uhr in Richtung Landau unterwegs gewesen als er den Brand bemerkte, teilt die Polizei mit. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt. Er konnte noch rechtzeitig auf den Standstreifen fahren, wo das Auto vollständig ausbrannte. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr für etwa zweieinhalb Stunden einspurig an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1