Auto auf A5 bei Hemsbach brennt aus - Familie kann sich retten

Hemsbach. Ein mit fünf Personen besetzter Wagen ist am Dienstagnachmittag auf der A5 in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, war der SUV mit zwei Erwachsenen und drei Kindern besetzt. Alle Insassen konnten sich in Sicherheit bringen und niemand wurde verletzt. Zunächst hatte die Polizei von einem brennenden Lkw berichtet.

Das Fahrzeug geriet nach aktuellen Erkenntnissen gegen 14.45 Uhr, bei der Fahrt auf der A 5 in Richtung Frankfurt in Brand. Der Fahrer stellte das Fahrzeug kurz nach der Anschlussstelle Hemsbach auf dem Standstreifen ab, noch bevor das Fahrzeug vollständig brannte.

Feuerwehren aus der Region löschten die Flammen ab, konnten ein vollständiges Ausbrennen jedoch nicht verhindern. Kurzfristig wurde die A5 in Richtung Frankfurt wegen der starken Rauchentwicklung voll gesperrt. In Richtung Heidelberg war eine Sperrung, wie zunächst von der Polizei befürchtet, nicht notwendig.

Derzeit finden noch Aufräumarbeiten und das Abschleppen des Fahrzeuges statt. Die rechte Spur ist deshalb noch gesperrt; es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Aufgrund der kurzfristigen Vollsperrung betrug der Rückstau in der Spitze rund vier Kilometer.

Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt. Gerüchte über Explosionen konnten die Beamten nicht bestätigen; vermutlich wurden diese Wahrnehmungen durch hitzebedingtes Platzen der Pkw-Reifen hervorgerufen.