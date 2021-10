Auto auf A 6 ins Stauende geschoben

Rhein-Neckar. Weil sie das Stauende auf der A 6 zwischen der Tank- und Rastanlage Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heilbronn übersehen hat, ist laut Polizei am Samstag um 9.30 Uhr eine 19-Jährige mit ihrem Audi auf den Audi eines 73-Jährigen aufgefahren. Sie schob den Wagen auf einen bereits auf dem linken Fahrstreifen stehenden Mercedes-Benz einer 54-Jährigen. Die 56-jährige Beifahrerin im Audi des 73-Jährigen erlitt dabei Prellungen und verletzte sich leicht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, was für Stau sorgte. Es entstand ein Schaden von rund 25 000 Euro. Die Autobahnpolizei Walldorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Nachdem die Unfallstelle gegen 11 Uhr wieder komplett freigegeben werden konnte, hatte sich der Verkehr kurze Zeit später wieder normalisiert.

Bei einem Unfall auf der B 47 am frühen Sonntagmorgen um 2.30 Uhr zwischen Glattbach und Kolmbach im Kreis Bergstraße ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Ein 59-Jähriger aus Alsbach-Hähnlein befuhr die B 47 aus Richtung Gadernheim kommend in Richtung Kolmbach und stieß mit einem 26-jährigen Fußgänger aus Lindenfels zusammen, der die Fahrbahn überquerte. Der Fußgänger musste mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Frankfurt transportiert werden. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. red