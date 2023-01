Auto an der A5 bei Oftersheim vollgetankt und dann abgehauen - Polizei stellt Tankbetrüger

Oftersheim. Ein 31-jähriger Mann hat am frühen Montagmorgen an der Tank- und Rastanlage Hardtwald-West seinen Pkw vollgetankt und ist anschließend vom Rasthof geflüchtet. Nach Polizeiangaben meldete ein Mitarbeiter der Polizei die verdächtige Person, welche ihren VW an der Tankstelle vollgetankt hatte und ohne die Rechnung zu begleichen davon fuhr. Eine sofort entsendete Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Walldorf stellte den 31-jährigen Fahrzeugführer bereits am nächsten Rasthof in Bruchsal und identifizierte aufgrund der Beschreibung des Zeugen den Täter.

Eine schlüssige Erklärung, warum der ausstehende Betrag von rund 100 Euro nicht beglichen wurde, lieferte der Verdächtige den Beamtinnen und Beamten nicht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Betruges.