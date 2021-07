Auszubildende dringend gesucht - Tausende Plätze frei im Südwesten

Stuttgart. Angesichts von 30 000 unbesetzten Ausbildungsstellen appellieren Landesregierung, Gewerkschaften, Arbeitgeber und Agentur für Arbeit an junge Leute, sich für eine berufliche Ausbildung zu entscheiden. "Nutzen Sie die Chancen. Jetzt gibt es noch viele Stellen, es ist noch nicht zu spät", sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Montag in Stuttgart. Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt sei schwierig: Die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen sei aktuell im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 Prozent auf rund 46 400 gesunken. Manche Betriebe hätten keinen oder nur sehr wenige Interessenten. Die Zahl der Ausbildungsplätze ist um 5,5 Prozent auf fast 67 000 zurückgegangen.

