Ausstellung macht Lebensmittel erlebbar

Sinsheim. Was passiert mit Lebensmitteln auf dem Weg vom Acker bis zum Teller? Und was bedeutet eigentlich das Kleingedruckte auf der Verpackung von Lebensmitteln? Für Fragen wie diese will die Klima Arena mit einer Sonderausstellung Antworten liefern. „ÜberLebensmittel“ ist seit dem Wochenende als neue Ausstellung in der Klima Arena in Sinsheim zu sehen und widmet sich nicht nur Fragen zum Thema Landwirtschaft und Ernährung, sondern versucht auch, anschaulich zu vermitteln, wie eine gesunde und nachhaltige Ernährung gestaltet werden und damit gleichzeitig etwas Gutes für den Klimaschutz sein kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ausstellung wurde von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) entwickelt und bietet nicht nur Informationen, sondern auch Mitmach-Aktionen an 16 interaktiven Exponaten. Neben dem Aktionstag am Eröffnungswochenende hat die Klima Arena auch im weiteren Verlauf der Ausstellung ein abwechslungsreiches Programm geplant, heißt es in der Pressemeldung. Darunter Fachvorträge und Aktionstage, die die Ausstellung inhaltlich ergänzen und komplexe Themen für Besucher erlebbar machen.

Auch deshalb lautet das Motto der Sonderausstellung „Mitmachen, Verstehen und Handeln“. Es gilt dabei auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. „Wie werden wir in der Zukunft alle satt und reichen die Flächen unserer Erde aus, alle Menschen zu versorgen und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen zu schonen?“ sind weitere Fragen, denen sich die Sonderausstellung zuwendet und die beim Rundgang beantwortet werden sollen.

Am Eröffnungswochenende gab es am Sonntag verschiedene Aktionen. Darunter einen Informationsstand zu essbaren Wildpflanzen, bei dem darüber aufgeklärt wurde, wie sie sicher erkannt, gesammelt und genutzt werden können. Außerdem gab es eine Kreativwerkstatt, bei der eigene Kresse angebaut werden konnte. Auf dem Gelände der Klima Arena ging es bei Kräuterführungen ins Grüne. Ergänzt wurde das Programm mit einem Quiz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei der offiziellen Eröffnung der Sonderausstellung zwei Tage früher war neben dem Vorstandsvorsitzenden der Klima Arena, Bernd Welz, auch Verena Menz als Projektleiterin für Ausstellungen des DBU Zentrums für Umweltkommunikation vor Ort dabei. Nach einem ersten Rundgang durch die Ausstellung gab es am Abend mit ausgewählten Gästen noch eine Vernissage, bevor die Ausstellung am Samstag auch für Besucher öffnete.

Jahreskarten vergünstigt

Am Sonntag hatten Besucher außerdem die Möglichkeit, eine Jahreskarte für die Klima Arena vergünstigt zu erwerben. Die Jahreskarten wurden mit einem Nachlass von 25 Prozent verkauft. Damit erhofft sich die Klima Arena, dass Besucher mehrmals im Jahr vorbeikommen und „sich inspirieren lassen, das eigene Verhalten zu verändern“, heißt es in der Pressemeldung.

Die Sonderausstellung ist ab sofort ein halbes Jahr bis zum 27. November zu sehen. Die Klima Arena hat am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, unter der Woche von 9 bis 18 Uhr.