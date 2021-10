Ausstellung in Heidelberger Autohaus: Abgesang an die automobile Gesellschaft

Heidelberg. Ein einsames, kleines Auto steht in der großen Werkstatthalle, in der einst reihenweise Blechschönheiten inspiziert oder flottgemacht wurden. Ähnlich wie in den „Körperwelten“ Gunter von Hagens Leichen inszeniert sind, ist der rote Wagen in Einzelteile zerlegt, die an durchsichtigen Halterungen in der Luft hängen. „720 Stunden - Grüner wird’s nimmer“ heißt die Pop-up-Galerie, die das Unterwegstheater Heidelberg in einem ehemaligen Autohaus eingerichtet hat. Dazu gibt es 22 Live-Veranstaltungen lokaler Autoren und Musikern und eine Bühne auf Zeit.

22 Galerietage

25 Künstler stellen insgesamt an 22 Tagen auf rund 5000 Quadratmetern und drei Etagen aus. Neun Gedok-Künstlerinnen sind dabei. Liliana Geiss etwa mit zwei Bilderserien in Acryl. Beeindruckende Felsformationen von Canyons bilden abstrakte Fantasiewelten. Die Videokünstlerinnen Janet Grau und Katerina Pinosova-Ruzicková sind vertreten, Petra Lindenmayer bestickt Fotografien von Baumschönheiten mit Botschaften und Philine Maurus lässt altmeisterliche Öltechnik in Landschaften bis zur Surrealität glänzen.

Annette Riebel-Mehne, Sabine Schreier, Silke Prottung und Ulrike Widmann nutzen ebenfalls die großzügige Ausstellungsfläche für ihre von der Natur inspirierten abstrakten Motive. Beim Bühnenprogramm ist die Künstlerinnenvereinigung ebenfalls vertreten. „Bunter wird’s nicht“ heißt es etwa am Donnerstag, 7. Oktober, wenn Marlene Bach, Barbara Imgrund, Juliane Sophie Kayser und Claudia Schmid aus ihren aktuellen Werken lesen (20 Uhr).

„720 Stunden" Die beiden Kreativköpfe Jai Gonzales und Bernhard Fauser vom Unterwegstheater realisieren das Festival „720 Stunden – Grüner wird's nimmer!" im ehemaligen Autohaus in der Hebelstraße 7 in der Heidelberger Weststadt.

Werkstatt und Schauräume werden zu einer 5000 Quadratmeter großen Pop-up-Galerie von 25 Künstlern.

Noch bis zum 24. Oktober können die Kunstwerke auf drei Etagen jeweils mittwochs bis sonntags von 14 bis 19 Uhr betrachtet werden. Die Finissage beginnt an diesem Tag um 11 Uhr.

Noch mehr als ein Dutzend Kulturveranstaltungen sind geplant.

Tickets unter reservix.de, an Vorverkaufsstellen und unter www.unterwegstheater.de.

Die beiden Kreativköpfe des in der Hebelhalle nebenan beheimateten Unterwegstheaters, Jai Gonzales und Bernhard Fauser, möchten mit „720 Stunden“ nach 18 Pandemie-Monaten unterstützen und Raum für ihre Arbeit geben. Sie selbst steuern unter anderem zwei Readymades bei: das sorgfältig auseinandergepuzzelte Auto und eine Leuchtskulptur aus vier großen weißen Buchstaben auf knallrotem Grund. Der Heidelberger erkennt sofort, dass es die abmontierten Leuchtbuchstaben des „Bauhaus“-Parkhochbaus sind, das gerade in der Kurfürsten-Anlage abgebrochen wird. In den 1950er-Jahren errichtet, war das Parkhaus zuletzt nicht mehr zu retten gewesen. Doch mit ihm verschwindet ebenfalls eine Ikone der automobilen Gesellschaft: Welcher Stadtplaner würde heute mitten in bester Lage einen Bau errichten, in dem auf fünf Etagen Blechkarossen den schönsten Ausblick auf den Königstuhl genießen dürfen?

Ob „Blühender Unsinn“, eine Leseperformance mit Dorothea Paschen und Helga Karola Wolf gerade am Donnerstag oder einen Tag zuvor „Graßgeflüster“ mit den Lyrikerinnen Juliane Sophie Kayser, Marina Garanin, Philipp Herold und Safak Saricicek sowie Cornelius Reinsberg am Cello: Mit Wonne haben sich die lokalen Künstler daran gemacht, in der Kürze der Vorbereitungszeit eigene Veranstaltungsformate für die Autohaus-Bühne zu konzipieren.

Einen nestartigen Rückzugsraum hat der Mannheimer Künstler Thomas Kaufmann mit „Ruheraum 2021“ geschaffen. Unbehandelte Holzstäbe werden mit Schrauben zu einem scheinbar anarchistischem Gefüge zusammengebracht, das dennoch viel Stabilität beweist. Mehr als 3000 laufende Meter Holzlatten hat er dafür verarbeitet.

Sprechende Bilder

Faszinierend auch die sprechenden Kunstwerke vom Tübinger Künstlerduo „Casa Magica“ (Sabine Weissinger und Friedrich Förster), die von den Besuchern per Handy-App zum Leben erweckt werden. Das pralle Leben des Karneval in Rio hat der Heidelberger Fotograf Günter Krämmer in die Linse genommen.

„Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung“ wird Kaiser Wilhelm II. in der Ausstellung zitiert. Zumindest mit dem zweiten Teil seiner Aussage könnte er im 21. Jahrhundert noch recht bekommen.

Aufs Pferd setzt als Fortbewegungsmittel indes aktuell niemand ernsthaft. Da hat der Drahtesel schon eher Chancen - aber der taucht bei „720 Stunden - Grüner wird’s nimmer“ nicht auf.

