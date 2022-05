Außenspiegel beschädigt und Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Lorsch. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag in der Zeit von 12 bis 13 Uhr in der Nibelungenstraße vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines Ford Transits beschädigt. Dies teilte die Polizei mit. Angaben zufolge ist der Pkw-Fahrer anschließend vom Unfallort geflüchtet. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von

etwa 200 Euro. Die Polizeistation Heppenheim bittet Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 06252/ 7060 zu melden.

