Heidelberg. Der Ausbau des RNV-Betriebshofs ist einen Schritt weiter: Die Mehrheit der Mitglieder des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses in Heidelberg hat am Dienstagabend nach rund dreistündiger Diskussion grünes Licht für einen Grundsatzbeschluss gegeben. Damit besteht eine Empfehlung für die von der Stadtverwaltung und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH entworfene Sanierung am Standort im Stadtteil Bergheim. Statt der vor allem im Heidelberger Süden stark kritisierten zusätzlich aus Sicht der Planer nötigen Abstellfläche für 18 Straßenbahnen sollen aber „abgespeckte“ Varianten für Rohrbach-Süd und Wieblingen parallel erarbeitet werden. Bisher sah die Planung vor, dass etwa an der Haltestelle Rohrbach-Süd auf rund 5000 Quadratmetern sechs Gleise gebaut würden, auf denen bis zu 18 Bahnen Platz hätten. Alternativ gab es eine dezentrale Abstell-Planung an der Haltestelle „Berufschule“ in Wieblingen. Egal wo sie entstehen: Diese Ausweichflächen werden schon während der Bauzeit in Bergheim benötigt. Außer den Gleisen sind jeweils Mitarbeiterparkplätze und zwei Funktionsbauten vorgesehen.

Die Gehölz-Reihe in der Mitte des als „Park & Ride“-Fläche im Bebauungsplan vorgesehenen Areals in Leimen sollte laut Entwurf erhalten bleiben.

Zusätzlich soll nun diskutiert werden, ob ein Gleis ins Gewerbegebiet Heidelberg/Leimen geeignet wäre, dort Bahnen abstellen zu können. Dazu könnte eine „kleinere Variante“ von zusätzlich ein oder zwei Gleisen in Rohrbach-Süd ausreichen. Gleichzeitig soll eine ebenfalls „abgespeckte“ Abstellfläche in Wieblingen geprüft werden. Entschieden ist damit noch nichts: Am 6. Mai wird sich der Gemeinderat mit der Grundsatzfrage beschäftigen. Baubeginn für den neuen Betriebshof in Bergheim soll 2025 sein. Die dezentralen Abstellgleise müssten vorher fertig werden.