Auspuff samt Vergaser entdeckt

Rhein-Neckar. Die Helfer in der Metropolregion sind im Müllsammeln spitze. Das findet zumindest Ansprechpartner Uwe Franken, der die „Rhine Clean Up“-Aktionen in der Region koordiniert und sich bei den „Surfridern“ engagiert. Rund 50 Freiwillige haben am Samstag auf der Friesenheimer Insel und am Sandhofer Altrhein angepackt und so allerhand zutage gefördert, was nichts im Grünen zu suchen hat. „Bislang einmalig war Auspuff inklusive Vergasertopf – so was hatten wir noch nie“, erzählt er im Gespräch mit dieser Redaktion. Ansonsten habe das Team einen halben Einkaufswagen, Grills und Autoreifen in allen Größen entdeckt. Auch Stühle, ein Sitzsack oder Campingzubehör seien achtlos im Gebüsch gelandet. Etwa 500 Kilo seien allein im „Surfrider“-Gebiet zusammengekommen. Insgesamt hätten Freiwillige in der Metropolregion mehr als drei Tonnen Müll eingesammelt.

Viele Flaschen gefunden

„Wir haben vor allem viele Flaschen gefunden. Das könnte mit der Pandemie zusammenhängen, weil viele Leute sich einen Ort zum Feiern gesucht haben“, vermutet Franken. Manches sei aber auch vom Hochwasser angeschwemmt worden – so wie der Einkaufswagen.

Die „Surfrider“ haben auch einen halben Einkaufswagen entdeckt. © Surfrider

Der „Rhine Clean Up“ gilt als größte Müllsammelaktion Mitteleuropas. Der Initiator des Aktionstagstags, Joachim Umbach, zeigt sich sehr zufrieden. Das Ziel von 40 000 Teilnehmern sei erreicht worden. „Die Leute, die einmal bei uns mitgemacht haben, sehen den Müll in der Landschaft mit anderen Augen“, sagt Franken. Deshalb organisierten die „Surfrider“ mindestens einmal pro Monat einen Clean Up. „Wir wollen möglichst viele Menschen für das Thema sensibilisieren.“ sin