Ausgebüxte Würgeschlange in Insheim wiedergefunden

Insheim. Aufatmen in Insheim. Die 1,70 Meter lange Würgeschlange, die in der Nacht zu Samstag ins Freie gelangt war, ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte der Besitzer die Boa Constrictor in seinem Garten. Die Schlange hatte zuvor ihr Terrarium verlassen und war über eine offene Terrassentür nach außen gelangt. Da das Grundstück des Halters an weitere Gartengrundstücke und an ein Feld angrenzt, konnte die ungiftige Boa constrictor in der Dunkelheit vorerst nicht wiedergefunden werden.

