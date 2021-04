Ausgebüxte Kuh auf Landstraße unterwegs

Rhein-Neckar. Ein Zeuge hat der Polizei am Freitagmorgen gegen 5.20 Uhr eine Kuh auf der Landstraße 596 A gemeldet, die in Richtung Altenbach unterwegs sei. Eine Polizeistreife spürte die Kuh daraufhin am Wegesrand auf und sicherte den Bereich ab, wie die Behörde mitteilte. Nachdem der Besitzer ermittelt werden konnte, holte dieser das Tier und brachte es zurück auf seine Weide. Die Kuh war vermutlich durch eine Stelle im Elektrozaun entkommen, die durch Wildschweine beschädigt worden war.

