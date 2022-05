Ausgebrannter Schuppen in Sandhausen: Identität der Leiche geklärt

Sandhausen. Wie bereits berichtet, ist am frühen Dienstagmorgen in Sandhausen ein Schuppen auf einem Anwesen in der Kleinen Ringstraße in Brand geraten. Im Zuge der Löschmaßnahmen stießen die Einsatzkräfte am Brandort auf die Leiche einer unbekannten Person. Nach Polizeiangaben sind die Ermittlungen zur Person der Leiche inzwischen abgeschlossen. Es handelt sich unzweifelhaft um den 57-jährigen Eigentümer des Anwesens.

Die Untersuchungen zur Brandursache ergaben, dass der 57-Jährige, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, das Feuer selbst gelegt hatte. Dabei war Sachschaden in Höhe von fast 400.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei bereits mitteilte waren beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte etwa zehn Meter hohe Flammen aus einem Schuppen feststellbar.

Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnhäuser oder Fahrzeuge verhindern.

