„Ausgangssperre“ für Katzen in Walldorf endet früher

Walldorf. Die vom Rhein-Neckar-Kreis beschlossene Ausgangssperre für Katzen in Walldorf endet zwei Wochen früher als geplant. Das gab das Landratsamt Rhein-Neckar bekannt. Ursprünglich durften die Miezen zum Schutze der seltenen Haubenlerche im Süden der Stadt bis Ende August nicht mehr vor die Tür. Bedingt durch die diesjährige Wetterlage ist das Brutgeschehen und die Entwicklung der Jungvögel der Haubenlerche bereits jedoch so weit vorangeschritten, dass in diesem Jahr gut zwei Wochen früher, als noch bei Erlass der Allgemeinverfügung prognostiziert, keine wesentliche Gefährdung der Jungvögel durch freilaufende Katzen mehr zu erwarten ist, teilt die Behörde mit. Hauskatzen dürfen deshalb schon ab dem 15. August nach draußen. Weiterhin müssen die Haustiere die nächsten drei Jahre jeweils von April bis August im Lockdown bleiben.

