Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte und nicht Genesene ab Mittwoch

Heidelberg/Rhein-Neckar. Im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg gelten ab Mittwoch Ausgangsbeschränkungen für nicht geimpfte und nicht genesene Personen. Das teilte das Landratsamt am Dienstagabend mit. Grund für die Maßnahme nach der aktuell gültigen Corona-Verfassung des Landes Baden-Württemberg ist, dass laut Gesundheitsamt sowohl im Kreis als auch im Stadtbezirk die 7-Tage-Inzidenz den zweiten Tag in Folge den Grenzwert von 500 überschritten hat. Nach Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) lag die Corona-Inzidenz am Dienstag im Landkreis bei 617,1 (Montag: 561,6). In Heidelberg belief sich der Wert bei 588,4 (Montag: 566,3).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer nicht vollständig geimpft oder genesen (Genesung liegt maximal drei Monate zurück) ist, darf nun das Haus zwischen 21 und 5 Uhr nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Als triftige Gründe im Sinne der Corona-Verordnung gelten nach Angaben des Landratsamts unter anderem die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, die Berufsausübung, der Besuch von Ehegatten oder Lebenspartnern, körperliche Bewegung allein im Freien und der Besuch bestimmter Veranstaltungen, zum Beispiel Gemeinderatssitzungen oder Veranstaltungen von Glaubens- und Religionsgemeinschaften.

Ausgenommen von den Ausgangsbeschränkungen seien Personen unter sechs Jahren beziehungsweise Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sowie Schülerinnen und Schüler, die an den regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs teilnehmen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Auch Personen, die – in der Regel durch eine ärztliche Bescheinigung – glaubhaft machen, dass sie sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, seien von der neuen Regel ausgenommen.

Die Ausgangsbeschränkungen treten wieder außer Kraft, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 500 unterschreiten sollte. „Es besteht zudem die Möglichkeit, dass durch die von der Landesregierung in den kommenden Tagen in Aussicht gestellte Änderung der Corona-Verordnung die nächtliche Ausgangssperre für nicht-immunisierte Personen gestrichen wird. Sollte dies der Fall sein, wird die Öffentlichkeit umgehend informiert“, erklärte das Landratsamt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2