Ausflugsziele bequem per Handy planen

Pfalz. „Über 600 Weingüter, rund 100 Pfälzer Weinfeste und mehr als 1000 Gastronomiebetriebe auf einen Blick.“ So kündigt der Pfalzwein Verein seine neue App an. Pfalzwein-Liebhaber und Pfalz-Genießer sollen sich von der App angesprochen fühlen. Denn die „Zum Wohl. Die Pfalz“-App dient nicht nur als touristischer Guide für die Region. Sie beinhaltet auch Infos zu Weingütern, Genossenschaften, Vinotheken oder Gastronomiebetrieben. Eine ganz eigene Funktion widmet der Verein sogar den Pfälzer Weinfesten. Wer gezielt nach einer Veranstaltung sucht, kann hierzu auch die Suchfunktion in der Startleiste nutzen.

Die Startseite der App hat eine Such- und Kartenfunktion. © Vanessa Schmidt

Auf der Startseite der App fällt direkt die Kartenfunktion auf. Sie ermöglicht den Blick in die Region. „Wo ist das nächste Weingut? Welches Weinfest findet gerade in der Nähe statt? Oder wo kann man im Umkreis noch schön etwas Essen gehen oder ein einfach gutes Glas Pfälzer Wein trinken?“ Diese Fragen sollen mit der Funktion der Karte, die mit Google Maps verknüpft ist, für den Nutzer beantwortet werden.

In der Karte sind verschiedene Standorte hinterlegt. Klickt man auf die grünen Punkte, öffnet sich eine Liste, die zusammenträgt, wo man einkehren kann oder welche Weingüter besucht werden können – dargestellt durch ein Icon, das ein Besteck oder eine Weinrebe zeigt. Über den Button „Liste anzeigen“ öffnet sich zudem ein Feld, das alle Punkte der Karte übersichtlich in einer Liste darstellt. So beispielsweise die Ankündigung für das Blütenfest in Freinsheim mit Infos, wann das Fest stattfindet, und einem Text, der die Veranstaltung beschreibt. Auch Bilder gibt es zu sehen. Das Gleiche gibt es für Weingüter, die auf der Liste erscheinen. Dort stellen sich die Familien der Weingüter vor. Hinterlegt sind außerdem Kontaktdaten, Öffnungszeiten oder ein Link zur Webseite des Weinguts führt. Neben dem Reiter „Adresse“ gibt es auch das Icon einer Karte, das eine Routenplanung öffnet.

Bestechende Bilder

Die App besticht vor allem durch die vielen Bilder. So zeigt die Startseite die rosa blühende Mandelmeile. Bei Infos zu Weinfesten sind Aufnahmen der früheren Veranstaltungen hinterlegt. Bei den Infos zu Weingütern gibt es meist ein Foto, das die Winzerfamilie zeigt. Um Inhalte der App zu teilen, verfügt sie über einen Button, der auf jedem Post platziert ist. Direkt daneben gibt es außerdem die Funktion „Favoriten“, dargestellt durch ein Herz, über das sich Favoriten in der App abspeichern lassen. Diese finden sich wieder im Hauptmenü – gesammelt in einer Liste – und können dort auch wieder entfernt werden.

Die App löst dabei laut Verein künftig den Weinfest-Kalender ab, da sie alle Infos zu Veranstaltungen zusammenfasst. Laut Pfalzwein auch aus Gründen der Nachhaltigkeit, da es sich beim Kalender ursprünglich um ein gedrucktes Exemplar handelte. „Ein weiterer großer Vorteil der neuen App: Die darin enthaltenen Daten werden regelmäßig aktualisiert, so dass die Anwendung stets auf dem neuesten Stand ist“, betont der Verein weiter. Die App kann kostenlos in gängigen Appstores heruntergeladen werden. vs