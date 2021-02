Neustadt. Mit dem Gimmeldinger Mandelblütenfest fällt in der Pfalz traditionell der Startschuss in die Weinfestsaison. Wegen der Corona-Pandemie muss das Stelldichein unter rosafarbenen Blüten in diesem Jahr zum zweiten Mal ausfallen. Ein Sicherheitskonzept haben die Verantwortlichen trotzdem erarbeitet, da im vergangenen Jahr Tausende von Tagesausflüglern ein Verkehrschaos ausgelöst hatten, obwohl das Fest offiziell abgesagt worden war.

„Wir sind 2020 schlichtweg überrollt worden, das wird uns nicht noch einmal passieren“, berichtet Ortsvorsteherin Claudia Albrecht. Deshalb feile die Stadt – zusätzlich zu den geltenden Corona-Verordnungen des Landes Rheinland-Pfalz – an einer Allgemeinverfügung. Diese fuße auf dem Bundesinfektionsschutzgesetz und solle einen möglichen Massenansturm von Ausflüglern während der Mandelblüte in Gimmeldingen unterbinden. „Ich hoffe auf Verständnis, denn nur gemeinsam können wir einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen verhindern“, betont der Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel.

Appell an Neustadter

Wie die Stadt mitteilt, wird die Verfügung derzeit mit dem Land abgestimmt. „Ziel ist es, stark frequentierte Orte in und um Gimmeldingen während der Mandelblüte zur Tabuzone für Tagestouristen zu erklären.“ Deshalb sei das Betreten der „Mandelmeile“ an den Blühwochenenden immer samstags und sonntags sowie an den Osterfeiertagen von 9 bis 17 Uhr und an den übrigen Freitagen von 11 bis 17 Uhr verboten. „Neustadter sind davon nicht betroffen, sollten aber auch auf Ausflüge verzichten.“

Claudia Albrecht hat in den sozialen Medien Posts mit der Überschrift „Bitte kommen Sie nicht zur Mandelblüte“ veröffentlicht. „Das hat heftige Diskussionen bei Facebook ausgelöst, aber am Wochenende war nur eine überschaubare Anzahl von Spaziergängern unterwegs.“

Damit die Frühlingsvorfreude nicht zu kurz kommt, gebe es drei Erlebnispakete für Familien, Verliebte und Genießer. „Da sind Rezepte, Bastelanleitungen, Sachen zum Lachen, Secco, Wein und Gedichte drin“, verrät Albrecht. Zudem könne man einen Mandelbaum erstehen. „Da geht einem jedes Jahr daheim das Herz auf, wenn die rosa Frühlingsboten sprießen.“ Wird Albrecht derzeit gefragt, wann es mit der Blüte losgeht, greift sie indes zu einer Notlüge: „Die ist schon vorbei.“