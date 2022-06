Ausfälle auf Bahnstrecke zwischen Mannheim und Heidelberg bis Ende Juli

Rhein-Neckar. Die DB Netz AG erneuert von Montag, 20. Juni, bis Sonntag, 24. Juli, die Eisenbahnüberführung an der Tunnelstraße in Mannheim. Wegen der Bauarbeiten fallen in diesem Zeitraum zwischen den Hauptbahnhöfen von Heidelberg und Mannheim mehrere Züge der Linie RE 10a/b aus. Das teilt die Verkehrsgesellschaft SWEG in einer Pressemeldung mit. Reisende, die in beiden Richtungen unterwegs sind, werden gebeten, in diesem Abschnitt auf die Züge der S-Bahn Rhein-Neckar umzusteigen. Für Inhaber der Nahverkehrszeitkarten besteht im morgendlichen Hauptverkehr außerdem die Möglichkeit, in Heidelberg in den IC 2372 nach Mannheim umzusteigen. Diese IC-Verbindung kann in den Zeiträumen von 13. Juni bis 5. August sowie 15. August bis 26. August zwischen Heidelberg und Mannheim Hauptbahnhof unter Vorlage des Nahverkehrsabonnements genutzt werden, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Weitere Informationen zu den baustellenbedingten Einschränkungen finden Fahrgäste online unter sweg.de/verkehrsmeldungen. Außerdem sind aktuelle Informationen zu Einschränkungen im Bahnverkehr auch über die Webseiten der SWEG und Deutschen Bahn abrufbar.