Speyer. Am Donnerstag ist es in Speyer zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer gekommen. Wie die Polizei mitteilte, schien der 69-jährige Autofahrer unzufrieden mit der Fahrweise des 72-jährigen Radfahrers, hupte und überholte ihn. Der Radfahrer schlug dabei auf das Auto. Der 69-jährige Autofahrer hielt daraufhin an, stieg aus und stieß den Mann vom Fahrrad. Dieser verletzte sich leicht.

