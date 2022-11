Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Frankenthal – Zwei Verletzte

Frankenthal. Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Frankenthal am Sonntag sind zwei Beteiligte verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 7.30 Uhr in der Wormser Straße, Höhe Hausnummer 24 zu dem Streit. Die Polizeistreifen vor Ort stellten fest, dass mindestens zehn Personen beteiligt waren. Die weiteren Hintergründe und Abläufe der Auseinandersetzung und die Art der Beteiligung der Personen sind derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 3130 zu wenden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1