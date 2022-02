Auseinandersetzung in Speyerer Innenstadt - Streit endet in Schwitzkasten

Speyer. In der Speyerer Innenstadt ist es am Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, gerieten ein Mann und eine Frau gegen 11 Uhr an der Kasse eines Drogeriemarktes in der Maximilianstraße in Streit. Von dort verlagerte sich die zunächst lediglich verbale Auseinandersetzung auf die Straße. Dort stellte sich die 56-jährige Frau dem 59-jährigen Mann in den Weg, der seine Kontrahentin am Arm packte. Der Ehemann der Frau schaltete sich daraufhin in den Streit ein und nahm den 59-Jährigen in den Schwitzkasten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.