Auseinandersetzung in Schifferstadt eskaliert - Kontrahent beißt 27-Jährigem ins Knie

Schifferstadt. Eine Auseinandersetzung unter mehreren betrunkenen Männern ist am Dienstagabend in Schifferstadt eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, kam es aus bisher unbekannten Gründen zwischen den Männern in der Bahnhofsstraße zu dem Streit. Während der Auseinandersetzung kam es auch zum Einsatz von Pfefferspray. Weil er von einem der Beteiligten ins Knie gebissen wurde, wurde ein 27-jähriger aus Schifferstadt vorsorglich in ein Speyerer Krankenhaus verbracht, welches er jedoch kurze Zeit später wieder verlassen konnte.

Die Polizei ermittelt nun gegen mehrere Personen, unter anderem wegen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Rufnummer 06235/4950 zu wenden.