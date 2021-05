Auseinandersetzung hält Südhessische Polizei auf Trab

Bensheim. Am Samstagabend waren Beamte des Präsidiums Südhessen wegen einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in Bensheim (Kreis Bergstraße) im Einsatz. Dabei soll ein 20 Jahre alter Mann einen Rivalen mit einem Messer verletzt haben. Zwar seien die mutmaßlichen Schläger zunächst geflüchtet, die Polizei habe aber im Laufe der Nacht mehrere Verdächtige festnehmen können. Die Gruppen, bestehend aus jeweils fünf Personen, seien sich zufällig über den Weg gelaufen und aus zunächst unbekannten Gründen in Streit geraten.

