Ausbruch in Speyerer Altenheim - 24 Personen positiv auf Coronavirus getestet

Speyer. Schreck in Speyer: Im Alten- und Pflegeheim „Am Adenauerpark“ sind im Rahmen einer Covid-19-Reihentestung 24 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie Stadtsprecherin Lisa-Marie Eschenbach mitteilte, sind 23 davon seit April vollständig geimpft. „Die grundsätzliche Wirksamkeit der Impfung sollte durch dieses Geschehen aber keinesfalls in Frage gestellt werden, denn betrachtet man die Infizierten und insbesondere die Hospitalisierungsrate, so wird deutlich, dass aktuell in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle Ungeimpfte betroffen sind“, betont Eschenbach. Zudem falle die Immunantwort naturgemäß schwächer aus.

Unter Beobachtung

Per PCR-Test seien 16 Bewohner, sieben Mitarbeiterinnen und zwei freie Mitarbeiter positiv getestet worden. Vier Bewohner mussten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Alle zwölf weiterhin betroffenen Bewohnerinnen zeigten ebenfalls bisweilen leichte Symptome und erhielten entsprechende Medikamente zur Linderung. Sie stünden in der Einrichtung unter Beobachtung.

„Die Boosterimpfungen für Hochbetagte und Menschen mit eingeschränkter Immunabwehr starteten landesweit am 1. September. Das vorliegende Ausbruchsgeschehen im Seniorenheim belegt deren Dringlichkeit. Eine Auffrischung des Impfstoffs soll die Immunantwort wieder verstärken. Außerdem haben wir umgehend das zuständige Gesundheitsamt und das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium über das Infektionscluster informiert“, führt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler aus. Für das Seniorenheim sei seit vergangener Woche ein Besuchsstopp verhängt.

