Aus Fenster abgeseilt

Bürstadt. Gefährliche Szenen haben sich in der Nacht zum Dienstag rund um ein ehemaliges Hotel in Bürstadt abgespielt: In einer der Wohnungen im ersten Stock brach kurz nach Mitternacht ein Brand aus. Mehrere Menschen seilten sich mit zusammengeknoteten Betttüchern ab, andere retteten sich auf Dächer, Balkone und eine schmale Brüstung. Die Feuerwehr konnte alle per Leiter oder Hubrettungssteiger unverletzt bergen, wie der Bürstädter Stadtbrandinspektor Uwe Schwara erleichtert berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Etwa zwei Stunden später hatten die 75 Feuerwehrleute aus Bürstadt und Lampertheim die Flammen gelöscht – und auch sichergestellt, dass sich niemand mehr im Haus befand. Fünf Menschen hatten giftiges Rauchgas eingeatmet, zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Das ehemalige Hotel Berg ist zurzeit unbewohnbar. Insgesamt hielten sich in der Brandnacht 35 Männer und Frauen in dem Gebäude auf, das zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100 000 Euro. sbo

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2