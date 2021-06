Aus 2,50 Euro mehr als eine Million gemacht – Lottogewinner aus Weinheim gesucht

Weinheim. Eine Lottospielerin oder ein Lottospieler aus dem Rhein-Neckar-Kreis hat mehr als eine Million Euro gewonnen. Nun sucht die Lotteriegesellschaft in Baden-Württemberg den Tipper oder die Tipperin. Der über mehrere Wochen laufende Spielschein wurde bereits Ende Mai in einer Weinheimer Annahmestelle abgegeben. Der Glückspilz hatte die Zahlen 5352169, die am Samstagabend in der Zusatzlotterie Spiel 77 gezogen wurden, richtig getippt. Damit hat der oder die Gewinnerin mit einem Einsatz von 2,50 Euro den Jackpot geknackt. Es war der bundesweit einzige Tipp mit der Zahlenkombination. So fließen nun 1.077.777 Euro steuerfrei auf das Gewinner-Konto.

Dazu muss die Tipperin oder der Tipper nun die gültige Spielquittung in einer Lotto-Annahmestelle in Baden-Württemberg oder der Zentrale in Stuttgart vorgelegt werden.

Bereits zum Jahreswechsel durften sich zwei Gewinner aus Weinheim bei der Silvesterlotterie über eine glatte Millionen Euro freuen. Der aktuelle Gewinn ist bereits der 14. der in diesem Jahr in den Südwesten ging.