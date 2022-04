Aufzüge am Bahnhof Wiesloch-Walldorf werden ausgetauscht

Wiesloch-Walldorf. Mehr Komfort und einen verlässlicheren Betrieb für Fahrgäste – das will die Deutsche Bahn (DB) durch den Austausch der Aufzüge am Bahnhof Wiesloch-Walldorf erreichen. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, starten die Arbeiten am Montag, 11. April. Ende Juli soll der neue Fahrstuhl zum Bahnsteig an Gleis 1 betriebsbereit sein. Im Anschluss wird dann der Aufzug zum Bahnsteig an Gleis 2/3 getauscht. Insgesamt investieren Bahn und Bund rund 560 000 Euro Die Deutsche Bahn weist zudem daraufhin, dass während der Arbeiten der Aufzug nicht zur Verfügung steht. Um einen stufenfreien Zugang zum Bahnsteig an Gleis 1 zu gewährleisten, stehe der Fahrstuhl am Parkhaus weiterhin zur Verfügung. Das Unternehmen empfiehlt mobilitätseingeschränkten Reisenden zudem, während der Arbeiten am Bahnsteig zu Gleis 2/3, ihre Reise bei der DB-Mobilitätsservice-Zentrale anzumelden. Sie helfe bei der Planung barrierefreier Alternativrouten. Fahrgäste könnten sich bis spätestens einen Werktag vor der Reise melden, hieß es.

