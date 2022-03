Auftakt zur Diskussionsreihe

Neustadt/Weinstraße/Mainz. Die Reihe „Hambacher Gespräche“ auf dem Hambacher Schloss bei Neustadt an Weinstraße startet dieses Jahr am Mittwoch, 16. März, mit einer Diskussionsrunde über die Lehren aus der Geschichte der Weimarer Republik. An der Veranstaltung um 19 Uhr im Festsaal beteiligen sich die Historikerin Ute Daniel von der Technischen Universität Braunschweig und der Historiker Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin, wie die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz in Mainz mitteilte. Das Thema lautet „Weimarer Verhältnisse? Historische Lektionen für unsere Demokratie“. Die Einführung und Moderation übernehmen Hans-Ludwig Buchholz, Geschäftsführer des Frank-Loeb-Instituts an der Universität Koblenz-Landau, und Kristian Buchna, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Hambacher Schloss. epd

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1