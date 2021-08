Auftakt zum Mordprozess

Frankenthal. Er soll seine Ehefrau getötet haben. Gegen einen 81-jährigen Mann aus Neustadt liegt eine Anklage wegen Mordes vor. Mit der Verlesung der Anklageschrift vor dem Frankenthaler Landgericht hat am Montag der Prozess begonnen.

Der Angeklagte soll am Tatabend gegen 21.30 Uhr mit seiner Frau in Streit geraten sein. Laut Staatsanwaltschaft sei der Mann an Demenz erkrankt und weise auch depressive Verstimmungen auf. Im Streitgespräch mit seiner Frau habe er angenommen, seine Ehefrau wolle ihn in einem Heim unterbringen und sich so von ihm trennen. Der Streit eskalierte und der Senior verletzte seine Frau mit einem Zimmermannshammer mehrfach am Arm. Als sie versuchte, aus der Wohnungstür zu flüchten, habe ihr der 81-Jährige den Weg versperrt und sie erneut angegriffen. Der Angeklagte soll seiner Ehefrau mit dem Hammer 13 Schläge auf den Kopf versetzt haben, bis sie das Bewusstsein verlor. Sie verstarb gegen 22.50 Uhr, weil sie wegen der Kopfverletzungen verblutete und Blut sowie Teile der ausgeschlagenen Zähne in die Atemwege gelangt waren, die zusätzlich zu einer Erstickung geführt haben sollen.

Wegen seiner dementiellen Erkrankung und Depressionen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass sich der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat in einem Zustand erheblich geminderter Schuldfähigkeit befunden hat. Beim Prozessauftakt äußerte sich der Mann nicht zur Tat, gab aber auf Rückfrage des Vorsitzenden Richters Karsten Sauermilch an, dass es ihm nicht gut gehe. Verteidiger Elmar Buschbacher erläuterte, dass der Senior den Anweisungen des Gerichts schlecht folgen könne, da er nicht mehr so gut höre. Nach Verlesung der Anklage beendete das Gericht die Verhandlung. Nächster Termin am 31. August.