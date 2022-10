Aufstieg einer Dynastie - Habsburger als große Ausstellung in Speyer

Speyer. Das Historische Museum der Pfalz in Speyer informiert am Donnerstag (11.00 Uhr) bei einem Pressetermin über die große Ausstellung "Die Habsburger im Mittelalter - Aufstieg einer Dynastie". Die opulente Schau mit 200 Leihgaben aus 67 Museen ist von Sonntag (16.10.) an bis zum 16. April 2023 zu sehen. Schirmherrin ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Habsburger waren in der frühen Neuzeit zur europäischen Großmacht aufgestiegen und stellten Könige und Kaiser. Die einstige Macht des Hauses ist zwar vergangen, aber der Mythos lebt weiter. Die schillernde Geschichte fasziniert viele noch immer.

Die Ausstellung zeichnet den Aufstieg der Dynastie nach. Zu den Objekten, die erstmals zusammen in einer Ausstellung zu sehen sind, gehört etwa die "Goldene Bulle", die zum Weltdokumentenerbe zählt. Diese war von 1356 bis 1806 so etwas wie das Grundgesetz des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Das in lateinischer Sprache gehaltene Dokument legte fest, wie die deutschen Könige gewählt wurden. Die sieben Kurfürsten, die allein zur Wahl berechtigt waren, entschieden mit einfacher Mehrheit.