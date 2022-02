Aufruf zur Tötung von Polizeibeamten im Internet - 55-Jähriger nach Haftbefehl festgenommen

Mainz. Weil er im dringenden Verdacht steht, im Internet zur Tötung von Polizeibeamten aufgerufen zu haben, ist ein 55-Jähriger festgenommen worden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und des Landeskriminalamts (LKA) Rheinland-Pfalz in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, wird dem Beschuldigten aus dem Kreis Birkenfeld zur Last gelegt, am vergangenen Donnerstag öffentlich zur Begehung einer rechtswidrigen Tat, nämlich der Tötung von Polizeibeamten, aufgefordert zu haben.

Die Zentralstelle für die Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hatte ein zunächst von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach geführtes Ermittlungsverfahren übernommen. Hintergrund ist der Mord an zwei Polizeibeamten, die am 31.Januar 2022 im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Bereich Kusel durch Kopfschüsse getötet worden waren.

Beschuldigter dreht Video mit detailliertem Plan

Es besteht laut ermittelnder Polizei der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte diese Tat zum Anlass genommen hat, am Donnerstag den 3. Februar 2022 auf der Internetplattform Facebook ein Video einzustellen, in dem er zu einem sogenannten "Cop-Hunting" aufrief. Gegen eine Gebühr von 500 Euro könne er Polizisten in den angrenzenden Wald locken, wo sie dann von den Interessenten erschossen werden könnten. In der Folge schwenkte der Beschuldigte mit seiner Kamera in ein angrenzendes Waldstück und filmte mehrere Örtlichkeiten, darunter auch Hochsitze, die seiner Meinung nach als Versteck für die Schützen geeignet wären. Ferner äußerte er zwischen 23:00 Uhr und 04:00 Uhr könne "die Party" stattfinden.

In einem weiteren, kurze Zeit später online gestellten Video, soll er sich an "erfahrene Schützen" gewandt und diesen für "einen Treffer zwischen die Augen" ein Preisgeld von 500 Euro in Aussicht gestellt haben.

Die Ermittlungen gehen auf Erkenntnisse durch die beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz eingerichtete "Ermittlungsgruppe Hate Speech" zurück, die auf das Video auf dem öffentlichen Facebook-Profil des Mannes aufmerksam wurde.

Auf Antrag der Zentralstelle für die Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZeT) hat die Ermittlungsrichterin des Amtsgericht Koblenz einen Haftbefehl erlassen, der am Mittwoch vollstreckt wurde. Das Amtsgericht teilt die Befürchtung der ZeT, dass der Beschuldigte versuchen wird, sich durch Flucht der Strafverfolgung zu entziehen.