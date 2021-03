Rhein-Neckar. Am Montag hat der Rhein-Neckar-Kreis seine Online-Bürgerbeteiligung zur Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts gestartet. Auf der Internetplattform des Kreises können Einwohner sechs Wochen lang Vorschläge und Anregungen zum aktuellen Entwurf des Konzepts einreichen, aber auch ihre Ideen für die Weiterentwicklung des Klimaschutzes im Kreis einbringen. Oberstes Ziel ist dabei die Erreichung einer klimaneutralen Verwaltung bis 2040, so der Rhein-Neckar-Kreis. „Um die Ziele zu erreichen, müssen alle Akteure an einem Strang ziehen“, so Landrat Stefan Dallinger, der auf eine breite Mitwirkung hofft. Die Hinweise und Anregungen zum Klimaschutzkonzept und darin enthaltenen Maßnahmen werden in die weitere Bearbeitung des Konzepts einfließen. her