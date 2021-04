Die corona-bedingten Einschränkungen im Speyerer Einzelhandel bleiben vorerst bestehen. Das hat das Verwaltungsgericht Neustadt entschieden. Der Inhaber mehrerer Textil- und Schuhgeschäfte in Speyer hatte sich gegen die am 25. März erlassene Allgemeinverfügung der Stadt gewandt. So hatte die Kommune wegen einer an mehreren Tagen in Folge auf einen Wert von über 100 gestiegenen

...