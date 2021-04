Auflagen für Handel bleiben

Speyer. Die corona-bedingten Einschränkungen im Speyerer Einzelhandel bleiben vorerst bestehen. Das hat das Verwaltungsgericht Neustadt entschieden. Der Inhaber mehrerer Textil- und Schuhgeschäfte in Speyer hatte sich gegen die am 25. März erlassene Allgemeinverfügung der Stadt gewandt. So hatte die Kommune wegen einer an mehreren Tagen in Folge auf einen Wert von über 100 gestiegenen Sieben-Tages-Inzidenz Beschränkungen für den Handel festgelegt. Demnach waren gewerbliche Einrichtungen für den Kundenverkehr geschlossen. Liefern, Bringen und Abholen sowie Terminshopping blieben zulässig. Davon ausgenommen sind Buchhandlungen und Betriebe mit Mischsortimenten. Die Kritik des Klägers richtet sich vor allem dagegen, dass der Zugang zu Drogerien und Supermärkten viel weniger beschränkt sei, während er Kunden nur einzeln zum Terminshopping empfangen dürfe.

Anordnung verhältnismäßig?

Zwar haben die Verwaltungsrichter den Eilantrag des Speyerers abgelehnt, sie bezweifeln in ihrem 26-seitigen Beschluss aber auch die Verhältnismäßigkeit der Anordnung. Laut Gericht ist es fraglich, ob die Zugangsbeschränkungen erforderlich seien. So müsse die Stadt zumindest erwägen, ob die Pflicht zur Vorlage eines negativen Corona-Tests als milderes Mittel nicht ausreichen würde. Das habe die Kommune bisher jedoch versäumt. Mittlerweile gebe es genügend Test-Kapazitäten sowie Lockerungsansätze auf Bundesebene, heißt es. Damit verweisen die Richter auf eine Entscheidung vor einigen Wochen, als eine Klägerin aus Pirmasens gescheitert war. Allerdings vermöge die Kammer derzeit nicht zu entscheiden, ob ein negativer Test als Mittel zur Eindämmung der Pandemie genauso effizient sei wie weitreichende Zugangsbeschränkungen. sin