Aufhebung der Bahnstreckensperrung zwischen Neustadt und Weidenthal

Weidenthal. Die Bahnstrecke zwischen Neustadt und Weidenthal ist seit dem späten Dienstagabend wieder freigegeben. Der Bahnverkehr war am Dienstag in beide Richtungen zeitweilig gesperrt gewesen. Grund war nach Angaben der Polizei ein baufälliges Gebäude an der Strecke bei Weidenthal, von dem sich Teile des Dachgiebels gelöst hatten, die in den Gleisbereich fielen. Zudem drohten weitere Teile des Hauses auf die Gleise zu stürzen, berichtete die Polizei weiter. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Gegen 23.15 Uhr wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben. Das THW sowie die Feuerwehr entfernten die Reste der einsturzgefährdeten Hauswand.

