Auffahrunfall verursacht langen Stau

St. Leon/Rot. Auf der A 5 sind am Sonntagmorgen fünf Fahrzeuge in einem Unfall zusammengekracht. Nach Mitteilung der Polizei kam es zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf gegen 10.03 Uhr zur Kollision. „Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens mussten die Fahrzeuge dort bis fast zum Stillstand abbremsen“, schreibt die Polizei in einer Meldung. Ein 28-jähriger Opelfahrer erkannte die Situation zu spät, schaffte es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und stieß in das Stauende.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch die Kollision wurden vier Fahrzeuge vor dem Unfallverursacher aufeinandergeschoben und dabei beschädigt, informieren die Beamten weiter. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt und mussten zur medizinischen Betreuung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen und dem Unfallwagen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 45 000 Euro. Vier Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst abtransportiert werden. Neben den Einsatzkräften der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Deshalb musste die Richtungsfahrbahn für rund 20 Minuten voll gesperrt werden. „Nachdem der Rettungshubschrauber abgeflogen war, konnten die Fahrstreifen sukzessive für den Verkehr freigegeben werden“, heißt es weiter in der Mitteilung der Polizei von Sonntag.

Fünf Autos sind bei einem Auffahrunfall auf der A 5 zusammengekracht. © René Priebe

Um 12.20 Uhr waren die Aufräumarbeiten beendet und die Fahrzeuge abgeschleppt. Die Polizei gab die Fahrbahnen deshalb wieder für den Verkehr frei. Der Unfall verursachte am Sonntagvormittag auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf einen Rückstau von bis zu vier Kilometern Länge. Der Stau verursachte dabei weitere Unfälle mit Sachschaden. vs

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2