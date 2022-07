Speyer. Eine 21-Jährige ist am Freitagabend in Speyer nach einem Sekundenschlaf auf das Heck eines vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 22.30 Uhr in der Wormser Landstraße. Glücklicherweise wurde durch den Aufprall niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Gesamthöhe von rund 1.500 Euro. Gegen die 21-Jährige aus Hanhofen wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

