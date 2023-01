Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen auf der B38 bei Mannheim-Käfertal

Mannheim. Zwei Personen sind am Freitag, gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B38, von Mannheim kommend in Richtung Weinheim in Höhe des Stadtteils im Rott, leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es vermutlich durch Unachtsamkeit zwischen einem VW, Golf und einem Ford Fiesta zu einem Auffahrunfall. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da sich der Unfall auf dem linken der beiden Fahrstreifen ereignete, musste die Unfallstelle bis zum eintreffen der Abschleppunternehmen und räumen der Unfallstelle abgesichert werden. Die beiden Verletzten wurden zur ärztlichen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war nach eineinhalb Stunden wieder frei.

