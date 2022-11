Auffahrunfall mit Verletzten in Speyer

Speyer. Drei Fahrzeuge waren am Donnerstagmorgen an einem Auffahrunfall in Speyer beteiligt. Wie die Polizei mitteilte, befuhren gegen 8 Uhr drei Pkw die Waldseer Straße in nördlicher Fahrtrichtung. Die 39-jährige Fahrerin des vorderen Pkw musste an der Kreuzung zur Tullastraße / Spaldinger Straße aufgrund der roten Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten. Die 46-jährige Fahrerin des mittleren Pkw hielt ebenfalls an. Der 54-jährige Fahrer des dritten Pkw erkannte die vor ihm bereits stehenden PKW allerdings zu spät, fuhr auf das Heck der 46-Jährigen auf und schob deren Pkw auf den Pkw der 39-Jährigen. Die beiden unfallbeteiligten Fahrerinnen klagten über Rücken- und Nackenschmerzen. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte die 46-Jährige und brachte sie in ein Krankenhaus. Die 39-Jährige musste vor Ort nicht versorgt werden. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 5 000 Euro.

