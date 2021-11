Auffahrunfall mit hohem Sachschaden auf der A 6

Schwetzingen. Ein 63 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagabend auf der A6 einen Auffahrunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Der Mann war nach Polizeiangaben auf der A6 von Mannheim in Richtung Schwetzingen unterwegs, als er am Ende der dortigen Dauerbaustelle zu spät bemerkte, dass die Autos vor ihm bremsten. Er kollidierte mit dem Heck einer Autofahrerin vor ihm, welche durch die Wucht auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben wurde. Die Frau verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die linke Fahrspur musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden, konnte daraufhin aber wieder freigegeben werden.

