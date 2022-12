Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf B 39 bei Neustadt

Neustadt an der Weinstraße. Drei Fahrzeuge sind am Freitagnachmittag auf der B 39 auf Höhe von Neustadt an der Weinstraße verunfallt. Eine 75 Jahre alte Autofahrerin erkannte das vor ihr abbremsende Fahrzeug zu spät und fuhr auf dieses auf, teilt die Polizei mit. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf ein weiteres geschoben. An einem der beteiligten Wagen entstand Totalschaden, worauf es abgeschleppt werden musste. Feuerwehr und DRK waren neben der Polizei im Einsatz, die den Verkehr zwischenzeitlich regelte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1