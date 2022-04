Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - 10.000 Euro Sachschaden

Speyer. Drei Fahrzeuge sind am Montag in Speyer zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 36-Jährige die Paul-Egell-Straße in Fahrtrichtung Industriestraße und bremste ab, um auf einen Parkplatz abzubiegen. Eine hinter ihr fahrende 39-Jährige reagierte rechtzeitig und bremste ebenfalls ab. Jedoch bemerkte eine 19-jährige Fahrerin an dritter Stelle das Bremsmanöver zu spät und fuhr der 39-Jährigen auf und schob ihr Fahrzeug auf das der 36-Jährigen. Die Fahrerin des mittleren Fahrzeuges erlitt durch den Zusammenstoß eine Prellmarke an der Schulter und Kopfschmerzen. Die anderen beiden Frauen blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Da Betriebsstoffe aus dem Auto der 19-Jährigen ausliefen, musste die Feuerwehr hinzugezogen werden.

