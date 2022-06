Auffahrunfall in Heidelberg auf B 37 mit erheblichem Sachschaden

Heidelberg. Eine 19-Jährige ineinem VW ist am Dienstagmorgen auf der B 37 am Ende eines Staus auf ein Auto aufgefahren und hat dadurch einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Kollision in Richtung Stadtmitte Heidelberg, in Höhe der Ausfahrt Wieblingen. Die Unfallverursacherin fuhr dort auf den Audi einer 43-Jährigen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw gegen den davor befindlichen Opel einer 19-jährigen Frau geschoben. Die Fahrerinnen des Audis und des VWs zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu, die durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt wurden. Alle drei Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

