Auffahrunfall bei Hochzeitskorso in Lampertheim - 72.000 Euro Sachschaden

Lampertheim. Mehrere Autos, die Teil eines Hochzeitkorsos waren, sind am Freitagabend in Lampertheim auf der Kreisstraße 3 in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Fahrer der Fahrzeugkolonne aufgrund von Wildwechsel plötzlich stark abbremsen müssen. Ein folgender Autofahrer reagierte zu spät, fuhr auf und schob zwei weitere Autos ineinander. Nach Polizeiangaben entstand an den drei beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 72.000 Euro.

Ein Fahrzeugführer und dessen Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Beifahrer wurde in ein Krankenhaus in Mannheim gebracht.

Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war aufgrund der Bergungsarbeiten für eine Stunde vollständig gesperrt. Die Feuerwehr Lampertheim sowie mehrere Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz.